بالفيديو.. استشاري يكشف عن 3 تحاليل ضرورية لتفادي السكتة الدماغية والجلطة القلبية

موقع الخليج 365: كشف استشاري المخ والأعصاب بجامعة الكويت، الدكتور طارق الفهد، عن ثلاثة فحوصات دم ضرورية لتقييم خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات القلبية.

3 تحاليل

وأوضح الدكتور الفهد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "تيك توك"، أن الفحص الأول هو LDL-C المعروف بالكوليسترول الضار، والثاني هو Apolipoprotein B (Apo B) أو صميم البروتين الدهني (ب)، أما الفحص الثالث فهو Lipoprotein (a) أو البروتين الدهني (أ).

العامل الأخطر

وأشار إلى أن البروتين الدهني (أ) يُعد من أكثر العوامل خطورة على صحة الشرايين، حيث يُحدد مستواه بناءً على التركيبة الجينية ولا يتأثر بالحمية الغذائية أو ممارسة الرياضة، إذ يقوم بحمل الكوليسترول ولصقه بجدران الشرايين، مما يزيد من احتمالية الانسداد.

احتمالية الإصابة

وأكد أن هذه الفحوصات تُعد جزءًا أساسيًا من تقييم صحة الشرايين، وتساعد في تحديد احتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات القلبية.