أول تعليق من "ترامب" على وفاة المصارع "هالك هوغن"

موقع الخليج 365: علق الرئيس الأميركي دونالدو ترمب، على وفاة المصارع العالمي الشهير "هالك هوغان"، الذي توفي في وقت سابق من يوم الخميس، عن عمر ناهز 71 عاما.

قوة وذكاء

وكتب ترامب على حسابه بموقع تروث سوشيال :"فقدنا صديقاً عزيزاً. لقد كان هالك هوغان رمزا لشعار (لنجعل أميركا عظيمة من جديد) بكل معنى الكلمة. كان قوياً، صلباً، ذكياً، ولكنه يتمتع بقلب كبير."

خطاب مؤثر

وأضاف ترامب : "لقد ألقى خطابا مؤثرا للغاية في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وكان من أبرز أحداث الأسبوع. إنه أمتع الجماهير من جميع أنحاء العالم، وكان تأثيره الثقافي هائلاً."

العزاء

وتابع : "إلى زوجته سكاي، وعائلته، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة. سنفتقد هالك هوغان كثيرا."