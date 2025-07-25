"امشي من هنا منعرفش حد بالاسم دا" .. بالفيديو: فتاة مصرية تكشف تفاصيل طردها من منزل عائلتها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

موقع الخليج 365: وثّقت فتاة مصرية تُدعى بسملة مقطع فيديو، كشفت خلاله عن تعرضها وشقيقها للطرد من منزل العائلة بمحافظة الشرقية، بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، مؤكدة أنها تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي على يد والدها.

الطرد من المنزل

وقالت: " جدي وجدتي طردوني أنا وأخويا من البيت واحنا رايحين نجيب نتيجتي في الثانوية العامة"، مشيرة إلى أن جدتها رفضت فتح باب المنزل لهما الساعة الثالثة فجرًا بعد عودتهما عقب حصولها على نتيجتها في الثانوية العامة من إحدى مكاتب الإنترنت، وقالت لها: "امشي من هنا، منعرفش حد بالاسم دا".

التعرض للضرب

وأشارت إلى أن والدها اعتاد الاعتداء عليها بالضرب، وأجبرها على تسليمه الأموال التي كانت ترسلها والدتها المغتربة في الخارج، كما استولى على هاتفها المحمول وأنفق أموال والدتها على المواد المخدرة. حسب وسائل إعلام مصرية.

تحرير محضر

وأكدت بسملة أنها حررت محضرًا ضد والدها بقسم شرطة ثانِ الزقازيق، اتهمت فيه والدها وجدها وجدتها بالتعدي عليها بالضرب والطرد.

شقيقة والد الفتاة تعلق

وفي المقابل، نفت عمة الطالبة ما ورد في الفيديو، مؤكدة أن الأسرة لم تطرد بسملة، وأن الخلافات تعود لرغبتها في الخروج دون قيود، مشيرة إلى أن بسملة كانت تقيم في شقة والدها وتحصل على الطعام من جدتها. وأضافت أن الطالبة حررت محاضر ضد والدها وجدها، ما تسبب في توتر داخل الأسرة.

وأفادت مصادر أمنية بأن الجهات المعنية بدأت بالفعل التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.