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بالفيديو.. مالك عمارة يحول عمارته السكنية من 15 إلى 40 وحدة مخالفة في الرياض

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بالفيديو.. مالك عمارة يحول عمارته السكنية من 15 إلى 40 وحدة مخالفة في الرياض

موقع الخليج 365: وثق تقرير مصوّر عرضته قناة "الإخبارية" ضبط مخالفة في تقسيم الوحدات السكنية بمدينة الرياض، حيث أقدم مالك إحدى العمائر السكنية على تحويل المبنى من 15 وحدة مرخصة إلى 40 وحدة بشكل مخالف للأنظمة.

مخالفات تقسيم الوحدات

وقال مدير تطوير ودعم البلديات بأمانة الرياض، المهندس بندر الحربي: "نستهدف ضبط مخالفات تقسيم الوحدات السكنية، وتشمل إما تقسيمًا داخل الوحدات أو تجزئتها بطريقة فردية وتؤجّر بشكل مخالف، وفتح بعض الأبواب على ارتدادات غير نظامية بحيث تصبح وحدات إضافية".

أكثر من 134 جولة

وتابع: "الأسبوع الماضي أنجزنا أكثر من 134 جولة في مدينة الرياض، ونستهدف هذا الأسبوع مضاعفة العدد".

ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

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