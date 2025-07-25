الرئيس الإيراني يكشف عن أزمة خطيرة تهدد العاصمة طهران

موقع الخليج 365::قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العاصمة طهران تواجه نقصًا حادًا في المياه، لدرجة قد تضطر معها المدينة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة إلى نقل السكان كحل طارئ. ونقلت موقع “عصر إيران” عن بزشكيان قوله إن “الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران أي مياه”.

تشمل أزمة المياه أكثر من 20 محافظة من أصل 31، مع جفاف عدة خزانات مائية كبيرة، حيث من المتوقع أن يجف أحدها تمامًا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. وأظهرت بيانات أن 80% من الخزانات شبه فارغة، وبعضها انخفض إلى أقل من 10% من سعته.

ويشير خبراء المناخ إلى أن تحسن الوضع مرتبط بهطول الأمطار المتوقع لاحقًا خلال العام، بينما انتقد بزشكيان السياسات الحكومية السابقة التي تجاهلت الأزمة رغم استمرار الجفاف لسنوات.