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جامعة الملك خالد.. اختتام برنامج "الباحث الموهوب" بمشاركة 25 طالبًا

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  • جامعة الملك خالد.. اختتام برنامج "الباحث الموهوب" بمشاركة 25 طالبًا 1/2
  • جامعة الملك خالد.. اختتام برنامج "الباحث الموهوب" بمشاركة 25 طالبًا 2/2

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الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأبحاث البيئية واستدامة الموارد الطبيعية بجامعة الملك خالد، فعاليات برنامج "الباحث الموهوب"، الذي نُفّذ خلال الفترة من 20 إلى 24 يوليو 2025م.
واستهدف البرنامج تأهيل وتدريب نخبة من طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة على مهارات البحث العلمي، والتفكير البيئي المستدام، والتصميم الابتكاري لمعالجة التحديات البيئية، بمشاركة 25 طالبًا وطالبة من الموهوبين بمنطقة عسير.

مجالات الزراعة المستدامة

وتضمّن البرنامج إقامة ورش تطبيقية يومية حول مفاهيم البحث العلمي، وتقنيات جمع البيانات، وابتكار حلول بيئية.
إضافة إلى تدريب المشاركين على بناء أفكار مشاريع علمية في مجالات الزراعة المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

البحث العلمي البيئي

وأكدت مديرة المركز الدكتورة رحمة ناصر الجريس، أن "الباحث الموهوب" مثّل تجربة تعليمية عملية أسهمت في نقل مفاهيم البحث العلمي البيئي إلى فئة عمرية ناشئة بطريقة مبسطة ومنهجية.
إلى جانب بناء المهارات الأساسية في جمع البيانات، وتحديد المشكلات البيئية، وتحليلها باستخدام أدوات التفكير النقدي؛ مما مكّن المشاركين من تطوير مشاريع أولية تعبّر عن فهمهم للمفاهيم التي تلقّوها.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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