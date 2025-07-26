شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة على عدة مناطق حتى الخميس المقبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من مناطق ومحافظات المملكة، وذلك خلال الفترة من الأحد 27 يوليو وحتى الخميس 31 يوليو 2025، موضحًا أن الهطولات قد تمتد حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح المركز أن مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة ستكون ضمن النطاق المتأثر، مع تفاوت في شدة الأمطار من خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، إضافة إلى احتمالية جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.

ووفقًا للتفاصيل، تشمل التوقعات:

نجران: أمطار خفيفة إلى متوسطة، تزداد غزارتها من الثلاثاء حتى الخميس، تشمل حبونا، يدمة، بدر الجنوب، وثَار.

جازان: أمطار غزيرة إلى متوسطة في مناطق الريث، هروب، الدائر، فيفاء، العارضة، وغيرها، وتشتد من الثلاثاء.

عسير: أمطار غزيرة على أبها، خميس مشيط، وسراة عبيدة ، مع احتمالات لتساقط غزير من الثلاثاء، فيما تشهد مناطق مثل النماص وبلقرن أمطارًا متوسطة.

الباحة: أمطار متوسطة إلى غزيرة من الاثنين، تشمل الباحة ، بلجرشي، والمخواة.

مكة المكرمة: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف وميسان، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة والجموم يوم الخميس.

وأشار المركز إلى أن الظواهر المصاحبة قد تشمل أعاصير قمعية أو شواهق مائية في بعض المناطق الساحلية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحديثات عبر صفحة الإنذار المبكر على موقع المركز وتطبيق “أجواء” وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية.