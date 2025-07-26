شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها في اعتراف فرنسا بدولة فلسطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن بالغ شكره وتقديره لجهود المملكة، ومواقفها المشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، والتي “أسهمت في الالتزام الفرنسي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين”.

وأقدم الرئيس الفلسطيني، على الترحيب برسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أكد فيها عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مثمّناً الخطوة التي وصفها بـ “الشجاعة”، والتي من شأنها الإسهام في إرساء السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً للشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي.

وأكد محمود عباس أن الإعلان الفرنسي يمثّل انتصاراً للحق الفلسطيني، ويعكس حرص باريس على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، والتزامها بالشرعية الدولية.