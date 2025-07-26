شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود.. مهام متعددة لسلامة المتنزهين بالواجهة البحرية في الخفجي..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبذل قيادة حرس الحدود بمحافظة الخفجي جهود مميزه في متابعة المتنزهين ومرتادي الكورنيش خلال هذه الأيام حيث تتواجد الدوريات البحرية وبشكل متواصل في كورنيش الخفجي.

وتقوم الدوريات بعمل جولات على طول الشاطيء وفي البحر ومتابعة مرتادي البحر للتأكد من سلامتهم ، كما حددت قيادة حرس الحدود عدد من النقاط المسموح فيها السباحة والأخرى الخطرة من خلال عدد من اللوحات المنتشرة على الشاطيء.

كما تم نشر لوحات ارشادية على الشواطئ لتوضيح الأماكن المخصصة للسباحة والتعليمات الواجب اتباعها إلى جانب اللوحات التحذيرية التي تنبأ من الأماكن الخطرة والممنوع السباحة فيها.