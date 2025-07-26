وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ 41 ألف جولة تفتيشية على مساجد القصيم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية عن تنفيذ ما يزيد على 41 ألف جولة تفتيشية شملت مساجد منطقة القصيم خلال العام الجاري، في إطار جهود الوزارة الحثيثة لضمان الالتزام باللوائح التنظيمية وسلامة المصلين داخل الأماكن الدينية. تهدف هذه الجولات إلى رفع جودة الخدمات المقدمة داخل المساجد وتحسين سلوكيات التوعية الشرعية والتنظيم الداخلي للعبادات، وكل هذا عبر موقع الخليج 365

تفاصيل جولات التفتيش وأهدافها

نفّذت الفرق المختصة جولات تفتيش على مدار العام في مختلف أنحاء منطقة القصيم، شملت الفجر والعصر وحتى صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الصحية والتأكد من سلامة الإنارة، التهوية، صوت الأذان، والالتزام باللائحة التنظيمية للجوامع.

يركز التفتيش كذلك على فحص تطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية مثل توفير أدوات السلامة داخل المساجد، والالتزام بالنظافة والصيانة الدورية، إلى جانب متابعة أداء المكبرات الصوتية وضبط نشاز التلاوة، كل ذلك لتقديم بيئة عبادية محترمة وآمنة للروّاد.

نتائج الرقابة وأثرها على المصلين

أسفرت هذه الجولة المكثفة عن تحسين واضح في الالتزام باللائحة الميدانية من قبل المساجد، وتشديد الرقابة على تأمين باب الدخول، تنظيم الوقوف داخل الصفوف، والتزام الأئمة والوعاظ بتوقيتات الصلاة والخطبة.

وقد انعكس هذا الإشراف على انتشار ثقافة التوعية الدينية النابعة من متابعة واعية، حيث شعر المصلون بتحسن في جودة الخدمات والبيئة الروحانية. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الحملات يعزز الثقة بين الدولة والمنشآت الدينية في الحفاظ على مكانة المسجد كمؤسسة حاضنة للقيم والممارسات الإسلامية السليمة.