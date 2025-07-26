اندلاع حريق ضخم في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية بالباحة يثير الذعر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت منطقة جبلية تابعة لمنطقة الباحة مساء أمس اندلاع حريق هائل في مساحات واسعة من الأشجار والأعشاب الجافة، ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف أثار الذعر بين السكان المحليين والمقيمين في القرى المجاورة. وقد استجابت فرق الدفاع المدني بسرعة فور تلقي البلاغ، وبدأت عمليات الإخماد بمشاركة مروحيات وفرق ميدانية من عدة جهات.

ووفقًا للبيانات الأولية، فإن النيران اندلعت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الرياح، مما ساهم في توسع رقعة الحريق بشكل سريع، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح. وأكد شهود عيان أن ألسنة اللهب شوهدت من مسافات بعيدة، وأدت إلى حالة من الخوف بين الأهالي، خاصة في المناطق القريبة من موقع الحريق.

جهود مكثفة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل والمزارع

تعمل فرق الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات البيئية والبلدية على إخماد النيران بشكل كامل، مع اتخاذ إجراءات احترازية لمنع امتدادها إلى المنازل والمزارع المجاورة. وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة أن الجهود متواصلة لاحتواء الحريق رغم صعوبة التضاريس الجبلية، مشيرًا إلى استخدام معدات متطورة في عمليات المكافحة الجوية والبرية.

من جانبها، دعت إمارة منطقة الباحة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن مواقع الحريق حفاظًا على سلامتهم، مشددة على أهمية التعاون مع الجهات الأمنية لتسهيل أداء مهامهم. كما طالبت هيئة الأرصاد الجميع بالحذر خلال الأيام المقبلة نتيجة موجة الحر المتوقعة التي قد تزيد من احتمالية اشتعال حرائق مشابهة في مناطق أخرى.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، وسط مطالب من الأهالي بزيادة الدوريات الوقائية وتعزيز التوعية بأهمية الإبلاغ عن أي مؤشرات حرائق في المناطق الجبلية والغابات.