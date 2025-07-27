السعودية تنجح في فصل التوأم السوري سيلين وإيلين.. تفاصيل المرحلة الثانية من الجراحة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل المملكة العربية السعودية في مجال جراحات فصل التوائم الملتصقة، أعلنت الفرق الطبية في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض نجاح المرحلة الثانية من عملية فصل التوأم السوري سيلين وإيلين. العملية نُفذت بدقة عالية وبمشاركة فريق طبي سعودي متكامل. ويستعرض موقع الخليج 365 في هذا التقرير تفاصيل الجراحة، وخطواتها، وأهم ما قاله الفريق الطبي بعد النجاح اللافت.

من هما سيلين وإيلين؟

سيلين وإيلين توأمان ملتصقان من الجنسية السورية، وُلدتا بحالة صحية نادرة حيث كانتا ملتصقتين في منطقتي البطن والحوض، مع تشارك في بعض الأعضاء الداخلية مثل الأمعاء والجهاز البولي والتناسلي. وقد نُقِلت الطفلتان إلى السعودية بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين، حيث تم وضعهما تحت إشراف طبي سعودي متكامل استعدادًا للجراحة الدقيقة.

تفاصيل المرحلة الثانية من عملية الفصل

بحسب بيان مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، فإن المرحلة الثانية من العملية جرت بتاريخ 26 يوليو 2025، واستغرقت نحو 8 ساعات متواصلة، وشارك فيها أكثر من 35 طبيبًا ومختصًا من مختلف التخصصات مثل الجراحة العامة، جراحة الأطفال، التخدير، والتجميل.

وقد شملت المرحلة الثانية:

فصل الأعضاء المشتركة المتبقية

إصلاح الجهاز الهضمي والبولي لكل طفلة

إعادة بناء جدار البطن بشكل منفصل

مراقبة دقيقة لنزيف الدم والوظائف الحيوية

ماذا بعد نجاح المرحلة الثانية؟

أوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على الفريق الطبي، أن نجاح هذه المرحلة يُعد نقطة تحول رئيسية في حياة التوأم، وأنهما الآن في وضع مستقر تحت الملاحظة الدقيقة داخل وحدة العناية المركزة للأطفال.

ومن المتوقع أن يتم لاحقًا إجراء عمليات تأهيلية وتجميلية لكل طفلة على حدة، تشمل بناء الأعضاء الخارجية واستعادة الوظائف الحيوية الطبيعية.

إشادة محلية وعالمية بالإنجاز

لقي الإنجاز السعودي إشادة واسعة داخل المملكة وعلى المستوى الإقليمي والدولي، حيث وصفته وسائل الإعلام الطبية بـ”النقلة النوعية” في جراحات فصل التوائم في العالم العربي. كما أشادت الأسرة السورية بالتعامل الإنساني الراقي من الحكومة السعودية وتوفير أفضل رعاية ممكنة منذ لحظة وصولهم.

تاريخ السعودية مع عمليات فصل التوائم

تمتلك المملكة سجلًا حافلًا في هذا المجال، حيث نجحت حتى الآن في إجراء أكثر من 58 عملية فصل توائم ملتصقة من مختلف دول العالم، منها اليمن، العراق، سوريا، والسودان. ويُعد الفريق الطبي السعودي من أبرز الفرق المتخصصة عالميًا في هذا النوع من العمليات المعقدة.