أخبار من السعودية.. بجدار تراثي وبوابة ملكية.. 3 مشاريع لتحسين الواجهة الحضرية في اللهابة



وتشمل الأعمال الجارية حالياً مشاريع نوعية، أبرزها مشروع ”الجدار التراثي“ الذي يهدف إلى تجسيد الهوية المعمارية السعودية، حيث يروي الجدار قصة فن العمارة النجدية الشرقية ويعكس الموروث الثقافي للمنطقة بأسلوب فني معاصر.

إلى جانب ذلك، تعمل البلدية على تحسين وتجميل بوابة حديقة الملك سلمان، من خلال تنفيذ تنسيق حضري يبرز الواجهة بصورة جمالية وحضارية تليق بمكانتها. الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:54 مساءً كتب شريف احمد - تواصل بلدية اللهابة تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية بوتيرة متسارعة، في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز جودة الحياة للسكان عبر تحسين البنية التحتية وتجميل المشهد الحضري، بما يسهم في أنسنة المدن ويعكس الهوية البصرية المميزة للمنطقة.وتشمل الأعمال الجارية حالياً مشاريع نوعية، أبرزها مشروع ”الجدار التراثي“ الذي يهدف إلى تجسيد الهوية المعمارية السعودية، حيث يروي الجدار قصة فن العمارة النجدية الشرقية ويعكس الموروث الثقافي للمنطقة بأسلوب فني معاصر.إلى جانب ذلك، تعمل البلدية على تحسين وتجميل بوابة حديقة الملك سلمان، من خلال تنفيذ تنسيق حضري يبرز الواجهة بصورة جمالية وحضارية تليق بمكانتها.



وفي سياق متصل، تواصل البلدية جهودها لتحسين البنية التحتية للطرق، حيث تقوم بمعالجة الأرصفة المتهالكة وتنفيذ أعمال تركيب ”الانترلوك“ في عدد من المواقع الحيوية، بهدف رفع كفاءة الطرق، وتحسين تجربة المشاة، وتعزيز المظهر العام.

من جهته، أكد رئيس بلدية اللهابة، المهندس فواز العمودي، أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الخدمات البلدية وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة تواكب أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وأشار المهندس العمودي إلى أن البلدية مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم جميع فئات المجتمع وتسهم في تحقيق تطلعات السكان، بما يعزز من جاذبية المنطقة كبيئة سكنية وحضرية مثالية.

معالجة الأرصفة المتهالكة