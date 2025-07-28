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أخبار من السعودية.. "حساب المواطن" يعلن نتائج الأهلية لشهر أغسطس.. رابط الاستعلام

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. "حساب المواطن" يعلن نتائج الأهلية لشهر أغسطس.. رابط الاستعلام

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 06:33 مساءً كتب شريف احمد - أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 93 "شهر أغسطس 2025".
وأوضح عبر حسابه بمنصة "إكس"، أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا الــــــرابــــــط.

حساب المواطن

ويستطيع مستفيد برنامج حساب المواطن تغيير حالته الاجتماعية والتي تعد أحد معايير دعم البرنامج، في خطوات بسيطة.
ولتغيير الحالة الاجتماعية يمكن اتباع الخطوات التالية:
  • الدخول إلى تطبيق حساب المواطن.
  • الدخول على ملف المستفيد.
  • من خلال قائمة بيانات عامة، انقر على أيقونة التعديل في قائمة بيانات المتقدم.
  • الضغط على الحالة الاجتماعية وتغييرها حسب الحالة.
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