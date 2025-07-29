شكرا لمتابعة خبر عن الطيار عبدالله الغامدي يطمئن المسافرين: لا داعي للقلق من المطبات الهوائية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طمأن الطيار عبدالله الغامدي المسافرين بشأن أحد أكثر المخاوف شيوعًا لدى الركاب، وهو الخوف من المطبات الهوائية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يشكل أي خطر فعلي على الطائرة.

وأوضح الغامدي أن المطبات الهوائية، حتى وإن بدت عنيفة، لا تؤثر على سلامة الطائرة، مشيرًا إلى أن تصميم الأجنحة يراعي هذه الحالات تمامًا، حيث تتمتع بمرونة عالية تساعدها على امتصاص تأثير المطبات بشكل سلس وآمن.

وأضاف قائلاً: “عند دخول الطائرة في منطقة مطبات قوية، قد يلاحظ الراكب حركة واضحة في الجناحين، وهذا طبيعي تمامًا، بل إنه جزء من آلية الأمان المصممة بعناية”.

واختتم الغامدي حديثه بنصيحة للمسافرين قائلاً: “اربط حزام الأمان، واترك الأمر على الله، واستمتع بالرحلة، فحتى أعنف المطبات لا تهدد سلامة الطائرة على الإطلاق”.