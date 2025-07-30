أخبار من السعودية.. عاجل: تحديث دليل مواقف السيارات.. موقفان للفلل و3 للشقق وواحد لكل 11,7 م²بالمقهى

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 03:28 مساءً كتب شريف احمد - متطلبات دقيقة بحسب نوع النشاط



ووفقًا للدليل، تختلف متطلبات المواقف وفقًا لاستخدام المباني. ففي القطاع السكني، يُلزم توفير موقفين لكل وحدة في الفلل أو التاون هاوس، بينما تُحدد المواقف في الشقق بحسب عدد الغرف، حيث يُخصص موقف واحد للوحدة ذات غرفة نوم واحدة، وموقفان لوحدات الغرفتين، وثلاثة مواقف للشقق التي تتراوح بين ثلاث إلى خمس غرف نوم.

وفيما يخص الأنشطة الفندقية، يُشترط توفير موقف واحد لكل 47,5 مترًا مربعًا من المساحة الأرضية في الفنادق، فيما تحتاج الشقق المفروشة إلى موقف واحد لكل 78 مترًا مربعًا. أما المحال التجارية، فيشترط لها موقف واحد لكل 17,5 مترًا مربعًا، بينما تحتاج المطاعم والمقاهي إلى موقف لكل 11,7 مترًا مربعًا. أما المطاعم المتخصصة مثل التي تقدم المشروبات أو المأكولات السريعة فتُخصص لها أربعة مواقف لكل 25 مترًا مربعًا.

أما في ما يتعلق بالمكاتب التجارية والإدارية، فقد حدد الدليل موقفًا واحدًا لكل 19,99 مترًا مربعًا من المساحة المبنية.



احتساب مرن في المشاريع المتعددة الاستخدامات



وأشار الدليل إلى أن المشاريع التي تضم أكثر من نوع استخدام، مثل الفنادق والمجمعات التجارية أو الشقق والمكاتب، يجب أن يُحتسب عدد المواقف المطلوبة فيها بناءً على مجموع الاشتراطات المفروضة على كل نوع من أنواع الاستخدام ضمن المشروع الواحد. ويهدف ذلك إلى ضمان توفير العدد الكافي من المواقف وتقليل الضغط على المرافق العامة والخدمات المجاورة.

مواقف مخصصة لذوي الإعاقة وفق معايير دقيقة



ركز التحديث الجديد على تعزيز تجربة الوصول للمباني والمرافق من قبل ذوي الإعاقة، حيث حدد نسبًا دقيقة لتخصيص المواقف لهم وفق إجمالي عدد المواقف المتاحة في الموقع. إذ يُخصص موقف واحد إذا كان عدد المواقف بين 1 إلى 25، ويزداد العدد تدريجيًا ليصل إلى 9 مواقف عند بلوغ 400 موقف، فيما تُخصص نسبة 2% من الإجمالي إذا تجاوز عدد المواقف 500 موقف، مع إضافة موقف إضافي لكل 100 موقف بعد الألف.

نصّ الدليل على ضرورة توفير موقف واحد على الأقل مخصص للمركبات الكبيرة الخاصة بذوي الإعاقة، مع اشتراط وجود ممر وصول لا يقل عرضه عن 1,2 متر، ومصدات خرسانية عند نهاية المواقف، ومنحدر لا يتجاوز ميله 10% لتسهيل الوصول إلى الأرصفة المحاذية.

مواقف اختيارية لكبار السن والحوامل والعائلات



أوصت الوزارة - وإن لم تُلزم - بتخصيص مواقف قريبة من المداخل لكبار السن والحوامل والعائلات، خاصة في المشاريع العائلية والمرافق التجارية. وأشار الدليل إلى أهمية وضع لافتات واضحة لهذه المواقف مع مراعاة التصاميم التي تضمن الراحة وسهولة الاستخدام لهذه الفئات.

تسهيلات للمركبات الكهربائية وتشجيع النقل المستدام



ولم تغفل الوزارة جانب الاستدامة، حيث تضمن الدليل موجهات اختيارية لتوفير مواقف مخصصة للمركبات الكهربائية، واشتراطات تجهيزها بمعدات شحن من المستوى الثاني أو أعلى، على أن تتوافق مع المواصفات الوطنية والدولية مثل J1772 وIEC 62196.

وشدد الدليل على ضرورة تركيب أجهزة الشحن من قبل كهربائيين معتمدين وذوي خبرة في تركيب محطات شحن السيارات، كما اشترط أن تكون المواقف المخصصة مشمولة بالتظليل، وأن تُخصص حصريًا للمركبات الكهربائية، مع وضع نقاط الشحن في مواقع مرئية داخل المبنى، ويفضّل أن تكون في الطابق الأرضي أو القبو الأول بحسب طبيعة المشروع.

تدابير تنظيمية لتهدئة حركة المرور داخل المواقف



ضمن الإرشادات التنظيمية، شدد الدليل على أهمية تدابير تهدئة حركة المرور داخل مواقف السيارات، من خلال استخدام مطبات مطاطية بالألوان المخصصة «أسود وأصفر» بارتفاع 50 ملم، تُوضع عادةً في معابر المشاة أو عند بداية الدوران في مسارات المرور.

ونص الدليل على ضرورة استخدام لافتات تحذيرية لتهدئة السرعة في المواقع المطلوبة، مع تزويد المرافق بإضاءة مناسبة لضمان سلامة مستخدمي المواقف في كافة الأوقات.



اشتراطات خاصة لمواقف الشاحنات والحافلات



وفيما يتعلق بمواقف الشاحنات والحافلات، أكد الدليل أهمية التصميم المناسب لحركة الإنزال والإركاب، وتوفير مسارات مناسبة ذات اتجاه واحد لتفادي التعارضات، إضافة إلى استخدام مرايا رؤية عند الزوايا أو نقاط التقاطع، وإجراء تحليل دقيق لحركة المركبات ضمن الموقع قبل اعتماد التصميم.

تضمن الدليل تصاميم مقترحة بزاويتين مختلفتين «45 و90 درجة» لمواقف الحافلات المدرسية وشاحنات النقل، تماشيًا مع طبيعة استخدامها وأحجامها المختلفة.

نقلة نوعية في تطوير المرافق الحضرية



يعكس تحديث دليل المواقف التزام وزارة الشؤون البلدية بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، من خلال تطوير المرافق الحضرية واعتماد معايير تخطيطية وتصميمية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتدعم التنقل الذكي، وتقلل من الازدحام، وترفع كفاءة استخدام الأراضي في المشروعات العمرانية.