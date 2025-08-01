أخبار من السعودية.. الدمام 47 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

طقس المنطقة الشرقية

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 04:48 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 47 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 47 درجة مئوية.- مكة المكرمة 44 درجة مئوية.- المدينة المنورة 42 درجة مئوية.- الرياض 46 درجة مئوية.- جدة 42 درجة مئوية.- أبها 28 درجة مئوية.- تبوك 38 درجة مئوية.- بريدة 45 درجة مئوية.- حائل 39 درجة مئوية.- الباحة 27 درجة مئوية.- عرعر 40 درجة مئوية.- سكاكا 39 درجة مئوية.- جازان 39 درجة مئوية.- نجران 39 درجة مئوية.- الخرج 46 درجة مئوية.- المجمعة 42 درجة مئوية.- وادي الدواسر 46 درجة مئوية.- الدوادمي 42 درجة مئوية.- شرورة 45 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأمطار خفيفة وأتربة مثارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية اليوم الجمعة.تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والعديد وذعبلوتن والأحساء وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.ويُتوقع أن تشهد العبيلة والعديد وذعبلوتن أمطارًا خفيفة، من الساعة 1 بعد الظهر حتى 9 مساء، مع رياح نشطة، وتدنيمدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، تستمر حتى الساعة 8 مساء.ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.ونبه "الأرصاد" من رياح نشطة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.