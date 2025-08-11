"مالوش لازمة".. ساويرس يعلق على ظهور ميسي في إعلان ترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير

موقع الخليج 365: علّق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عبر حسابه في منصة "إكس"، الأحد، على فيديو متداول للإعلان الترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير.

ظهور محمد صلاح وميسي

ويظهر في الفيديو كل من لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي.

مالوش لازمة ميسي

وأبدى ساويرس اعتراضه على ظهور ميسي في الإعلان ، قائلاً: "لما يكون عندنا محمد صلاح المصري، يبقى مالوش لازمة ميسي... ولا إيه؟".

موعد افتتاح المتحف

جدير بالذكر أن رئاسة مجلس الوزراء المصري أعلنت عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بتاريخ الأول من نوفمبر المقبل.