مجلس الوزراء: تمديد العمل لمدة سنة بما ورد في فقرة تخص الدعوى العمالية

الرياض - علي القحطاني - قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1447هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا).

ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.