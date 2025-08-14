مكة المكرمة.. الهدى بارك ووجهة تسوق تنبض بنمط حياة عصري

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت شركة “هامات” عن افتتاح مشروع “الهدى بارك” في مكة المكرمة، وهو مشروع يجمع بين قطاع التجزئة ونمط الحياة العصرية. يتميز المشروع بمساحة تأجيرية تزيد عن 50,000 متر مربع وأكثر من 300 متجر متنوع، مما يتوقع أن يغير تجربة التسوق والترفيه في المدينة المقدسة.

تم تصميم “الهدى بارك” لخدمة المجتمع المحلي في مكة المكرمة وتلبية احتياجات الزوار والسياح، مما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. الشركة تسعى إلى تنويع العلامات التجارية لاستقطاب مختلف شرائح المجتمع وتلبية احتياجاتهم اليومية.

يشهد المشروع اهتمامًا كبيرًا من العلامات التجارية والشركات الرائدة، حيث من المتوقع أن يشهد انضمام العديد من الأسماء البارزة في مجالات الأزياء والتغذية والترفيه خلال الأشهر القادمة.

“الهدى بارك” يأتي من تطوير وإدارة شركة “هامات”، التي تعتبر وجهة تجارية حديثة في مكة المكرمة وجذب رئيسي للعلامات التجارية الكبرى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة الرسمي: www.hamat.sa.