والد الطالب محمد القاسم يشكر القيادة والشعب السعودي على مساندتهم.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - عبر والد الطالب المغدور محمد بن يوسف القاسم عن خالص امتنانه للقيادة والشعب السعودي على وقفتهم الصادقة ومواساتهم في المصاب الأليم الذي حل بأسرته بعد مقتل ابنه في لندن.

وقال يوسف القاسم : “الشعب السعودي وقف وقفة رجل واحد مع ابني، ونتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان– حفظهما الله– على ماقدماه من دعم ومساندة “، مؤكداً أن هذا الموقف ليس بغريب على قيادة المملكة وشعبها.

كما قدم شكره لسفارة المملكة في لندن وجميع العاملين فيها على دورهم في متابعة القضية،مشيدًا بجهود العلماء وأصحاب الفضيلة ووسائل الإعلام التي واكبت الحدث، إضافة إلى العائلات والأقارب والجيران والأصدقاء الذين وقفوا بجانب الأسرة وشاركوا في التخفيف من آلام الفقد.

واختتم القاسم قائلاً: ” من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكرًا لكل قلب طاهر ونفس زكية ويد سخية وقفت معنا في مصابنا، وشكرًا للوطن والشعب الواحد الذي جسد أسمى صور التلاحم والتكاتف في هذه المحنة”.