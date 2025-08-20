الأهلي يسحق القادسية بخمسة أهداف ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوز ساحق للأهلي على القادسية وتأهله لنهائي كأس السوبر السعودي

تمكن فريق الأهلي الأول لكرة القدم من تحقيق فوز كبير على القادسية بنتيجة 5-1، ليتأهل بذلك إلى نهائي كأس السوبر السعودي. جرت المباراة على أرضية ملعب هونغ كونغ الدولي في إطار نصف نهائي البطولة للموسم 2025/2026.

بدأت المواجهة بندية وحماس من الفريقين، حيث تقدم القادسية بهدف أول سجله جاستون من ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة. لكن سرعان ما عاد الأهلي بقوة وتمكن من التعديل بفضل هدف فرانك كيسيه في الدقيقة 12.

واستمر الأهلي في الهجوم وأضاف الهدف الثالث عبر إنزو ميلوت في الدقيقة 16، وتبعه هدف رابع من فرانك كيسيه في الدقيقة 45+2. وفي الشوط الثاني، أضاف الأهلي الهدف الخامس عن طريق ناتشو في الدقيقة 61.

وبهذا التأهل، سيواجه الأهلي فريق النصر في المباراة النهائية، بعد فوز النصر على الاتحاد 2-1 في نصف النهائي. يُذكر أن الجماهير حضرت بكثافة لمؤازرة فريقها والاستمتاع بالمباراة المثيرة.