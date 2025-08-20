مدرب النادي الأهلي “يايسله” يهدف إلى تحقيق الكأس وتحقيق الانسجام بين اللاعبين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ماتياس يايسله: هدفنا تحقيق الكأس وتحقيق الانسجام بين اللاعبين

أبدى ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الكروي الأول، إعجابه بالأداء الممتاز الذي قدمه اللاعبون في مباراتهم ضد القادسية، مُشيرًا إلى أنهم قدموا أفضل أداء لهم بهدف الفوز.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على القادسية بنتيجة 5/1 في المباراة التي جرت على ملعب هونغ كونغ، مما أهلهم للوصول إلى نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر، الذي فاز في المباراة السابقة على الاتحاد.

وفي تصريحاته بعد المباراة، قال يايسله: “رغم استقبالنا لهدف، إلا أننا قدمنا أداء جيدًا، حيث نجح اللاعبون في مراعاة جميع التفاصيل في اللقاء، وأصبح الانسجام واضحًا بين جميع أفراد الفريق”.

وأضاف: “هدفنا الأسمى هو تحقيق الكأس، وعلينا أن ندرك أن النصر قد تعاقد مع لاعبين مميزين هذا الصيف، ولكننا سنأخذ قسطًا من الراحة اليوم، ونستعد بشكل جيد قبل المواجهة النهائية”.

وعن ترشيحات الفريق للفوز بالبطولات، أكد يايسله قائلاً: “هذه المباراة كانت الرسمية الأولى لنا، وقدمنا أداء رائعًا، ولكن لدينا خطوة آخرى نحو تحقيق الألقاب، ولدينا طموح كبير في هذا الموسم، سنعمل خطوة بخطوة لتحقيق أهدافنا”.

وفيما يتعلق بتواجد الفريق في هونغ كونغ، علّق يايسله قائلاً: “تلقينا دعوة للمشاركة في بطولة السوبر، ونحن سعداء بأن نكون جزءًا منها، ونفضل اللعب أمام الجماهير، ورغم قلة الحضور اليوم، إلا أن لدينا ملعبًا رائعًا، ولكن في هونغ كونغ لا يمكننا التحكم في هذا الأمر”.

وختم يايسله حديثه قائلاً: “هذه بداية رائعة لنا، ونسعى لتحقيق المزيد، سنحلل أداءنا بعناية ونعمل على تحسين الأمور التي نحتاجها، وسأقدم للاعبين التوجيه الصحيح في الاجتماع الفني، وحاليًا لا أريد الحديث عن المستقبل”.