وفاة زوجة الشيخ إبراهيم السبر وتشييع الجنازة في جامع الأمير فهد بن محمد بالرياض

وفاة حرم الشيخ إبراهيم السبر وتشييعها في جامع الأمير فهد بن محمد بالرياض

توفيت اليوم الأربعاء، حرم الشيخ إبراهيم بن سعود السبر، وهي والدة الشيخ الداعية محمد بن إبراهيم السبر، والشيخ سعود بن إبراهيم السبر، والأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم السبر.

وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، الواقع على طريق الحائر، وتم دفنها في مقبرة المنصورية جنوب مدينة الرياض.

تتقدّم صحيفة “سبق” بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة السبر في مصابهم، سائلين الله أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.