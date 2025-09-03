شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من دولة رئيس الوزراء الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا اليوم من دولة رئيس الوزراء الهولندي السيد ريك شوف. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وسبل دعمها في مختلف المجالات. كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار. وتم خلال الاتصال مناقشة تطور الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية، وقد جدد ولي العهد -حفظه الله- موقف المملكة بمطالبة المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الذي يتعرض له المدنيون، وإدانة أي خطوات تعيق حل الدولتين.

