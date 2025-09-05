خرائط جوجل تسهل رحلات النقل العام في مدينة جدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شركة مواصلات جدة تضيف مسارات حافلاتها إلى خرائط جوجل

بدأت شركة مواصلات جدة اليوم في إضافة جميع مسارات حافلاتها إلى خرائط جوجل، بهدف تسهيل الوصول للمستخدمين وتمكينهم من التخطيط لرحلاتهم بكل يسر وسهولة.

تقدم الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة، المهندس يوسف الصائغ، تفاصيل حول هذه الخطوة المهمة التي من شأنها توفير معلومات دقيقة للركاب حول مواعيد الحافلات ومواقع المحطات وتتبع مساراتها مباشرة عبر تطبيق خرائط جوجل. وأكد الصائغ أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتبني حلول تقنية تعزز تجربة المستفيدين وتجعل رحلاتهم عبر وسائل النقل العامة أكثر يسرًا وسهولة.

وتعكس هذه الخطوة حرص شركة مواصلات جدة على تطوير وتشغيل شبكة نقل عام متكاملة ومستدامة في مدينة جدة، وذلك بهدف خدمة رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة للسكان من خلال توفير حلول تنقل آمنة وفعالة.

للاستفادة من هذه الخدمة، يمكن للمستخدمين اختيار وجهتهم عبر تطبيق الخرائط والضغط على أيقونة الحافلات للحصول على معلومات حول الرحلة ووقت الوصول. وتوفر الشركة معلومات محدثة حول أوقات الوصول للحافلات بالإضافة إلى تغطية شاملة لجميع مسارات شبكة مواصلات جدة على خرائط جوجل.