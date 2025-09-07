تابع الان خبر السعودية ترسل الطائرة الإغاثية الـ62 لدعم الشعب الفلسطيني في غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية مساء أمس الطائرة الإغاثية السعودية رقم (62)، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، محملةً بسلال غذائية مخصصة لتوزيعها على الأسر المتضررة من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين جراء المجاعة الشديدة والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

ويستمر المركز في تنظيم الجسور الإغاثية الجوية والبرية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، مؤكّدًا التزام المملكة الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة العاجلة في مختلف المجالات الأساسية.