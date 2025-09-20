شكرا لقرائتكم خبر تدشين مركز سعودي مشترك للابتكار في تقنيات تحلية المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للمياه، بالشراكة مع مدينة الملك للعلوم والتقنية «كاكست»، وجامعة الملك عبدالعزيز، تدشين المركز الافتراضي المشترك للابتكار في تقنيات المياه؛ الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة، وتوظيف المواد المتقدمة والطاقة المتجددة، وتوسيع التعاون البحثي، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات الوطنية.

ويأتي تدشين المركز ضمن مذكرة تفاهم ثلاثية مشتركة بين الأطراف، تشمل مجالات التعاون في تطوير أغشية محلية مبتكرة؛ لتحسين كفاءة المعالجة الأولية وتطوير البرمجيات، وتعزيز التعاون في الأبحاث والدراسات والتدريب، وتشغيل مختبرات بحثية مشتركة لطلاب الدراسات العليا، وتنظيم برامج لبناء الوعي في مجال استدامة وابتكار وتقنيات المياه لخدمة المجتمع، إلى جانب دعم ريادة الأعمال، وتطوير تقنيات المياه، من خلال الحاضنات التقنية، وتشغيل نماذج تجريبية لتشجيع تأسيس الشركات الناشئة.

وقع المذكرة من جانب الهيئة السعودية للمياه وكيل الرئيس لأبحاث والتقنيات الواعدة المهندس طارق بن غسان الغفاري، ومن جانب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نائب الرئيس لقطاع الاستدامة والبيئة الدكتور عبدالله بن إبراهيم الخضيري، فيما وقعها عن جامعة الملك عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف نعمان.

وتؤكد المذكرة التزام الهيئة السعودية للمياه بتعزيز الشراكات المؤسسية والأكاديمية، وتوحيد الجهود لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تواكب التحديات المائية، وتسهم في بناء مستقبل آمن للموارد المائية في المملكة، وذلك عبر ذراعها البحثي المتمثل في معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة.