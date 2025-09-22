تجديد الولاء للدولة وحكامها في احتفال باليوم الوطني بن محفوظ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يحتفل الشعب السعودي في الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام باليوم الوطني، الذي يمثل بداية عهد التوحيد وتجديد الولاء لهذا البلد العظيم. يأتي هذا الاحتفال كتعبير عن الفخر بالجذور العميقة للمملكة العربية السعودية، والعلاقة القوية بين شعبها وقادتها على مر العصور.

بهذه المناسبة، قدم الشيخ محفوظ سالم بن محفوظ التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

يعتبر الاحتفال باليوم الوطني فرصة للاحتفاء بتاريخ وطننا الغني وتطوره المستمر، تحت قيادة حكيمة ورؤية واضحة تمثلها رؤية المملكة 2030، التي تسعى لجعل السعودية متصدرة في مختلف المجالات.

قد أصبحت المملكة رقماً صعب المنافسة على الصعيد الدولي، وقد حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، مثل ربط المشاعر المقدسة بشبكة القطارات لتسهيل وصول المعتمرين والحجاج بسهولة ويسر.

نهنئ الشعب السعودي على الاستقرار والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وعلى تحقيق رؤية 2030 التي تجسد حلم التنمية الوطنية. كل عام والمملكة وقيادتها بخير وازدهار.