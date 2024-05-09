الامارات | إقبال دولي كبير على المشاركة في بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد أبوظبي، عاصمة الجوجيتسو العالمية، لاستضافة نخبة نجوم الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم في منافسات جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي تنطلق غدا في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية وتستمر حتى 12 مايو الجاري.

وتعتبر جولة أبوظبي غراند سلام، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو وتندرج تحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، الجولة الأكبر من ناحية عدد المشاركين بالمقارنة مع الجولات الأربع الماضية في ريو دي جنيرو وميامي وطوكيو وروما، حيث تشهد مشاركة 2500 لاعب ولاعبة من دول العالم كافة.

وتم تخصيص اليوم الأول من المنافسات لفئتي الناشئين والشباب، واليوم الثاني لفئة الأساتذه، واليوم الثالث لفئة المحترفين، وتم تخصيص مكافآت قيّمة لأصحاب المراكز الأولى عن كل فئة من الفئات المشاركة.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تحظى جولات أبوظبي غراند سلام بأهمية كبرى حيث تجوب بجولاتها الخمس أبرز مدن وعواصم العالم، وتمنح اللاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك مع نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن إمكانية الارتقاء بتصنيفهم لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) والفوز بجوائز قيّمة.

وأضاف الظاهري: تمنح بطولة أبوظبي جراند سلام أبناءنا وبناتنا فرصة ممتازة لاختبار مهاراتهم أمام أقوى اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم واكتشاف نقاط قوتهم وتطوير مستوياتهم لتقديم أداء رفيع في البطولات والاستحقاقات القارية والعالمية القادمة.

وقال طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن بطولة أبوظبي غراند سلام تمتاز بالمستويات المتميزة للمشاركين، وتتزايد أهميتها كونها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 3000 نقطة في نظام التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائز بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائز بالمركز الثالث، بما يعزز فرص المتنافسين للفوز بجوائز صدارة التصنيف.