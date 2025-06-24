شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول صاحب هدف الأهلى الوحيد أمام فرق أوروبا بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلي في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية فى ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

هدف على معلول

ويعد التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى، صاحب هدف الأهلى الوحيد أمام أندية أوروبا، عندما سجل هدف الأهلى الوحيد فى شباك ريال مدريد فى المباراة التى خسرها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف.

وستكون مباراة بورتو البرتغالى هى المواجهة الثالثة للأهلى أمام الأندية الأوروبية، حيث سبق أن واجه الأهلى ناديين من أوروبا فى كأس العالم للأندية، ولم ينجح فى تحقيق نتيحة إيجابية، حيث خسر المباراتين، سجل هدفا خلالهما واستقبل 6 أهداف.



ونستعرض مباريات الأهلى أمام أندية أوروبا فى كأس العالم للأندية قبل بورتو..



الأهلى 0 / 2 بايرن ميونخ "نصف النهائى"

أول مباراة للأهلى مع أندية أوروبا كانت فى كأس العالم للأندية 2020 /2021، أمام بايرن ميونخ وخسرها الأهلى بهدفين نظيفين، وذلك بعد الفوز على الدحيل بهدف حسين الشحات، وأنهى هذه النسخة بالفوز بالبرونزية على حساب بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح 3 /2.

الأهلى 1 /4 ريال مدريد "نصف النهائى"

ثانى مواجهة للأهلى مع الأندية الأوربية فى كأس العالم 2022/ 2023، كانت أمام ريال مدريد وانتهت بخسارة الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف سجله على معلول من ركلة جزاء، واحتل الأهلى المركز الرابع فى هذه النسخة بعد الهزيمة من فلامينجو 4 /2.