شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أول فريق أفريقى يخطف التعادل أمام فريق أوروبى فى مسابقات فيفا والان مع تفاصيل الخبر

أهدر الأهلى انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى فى ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة، واختتم الأهلى مشواره فى كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

بات الأهلى أول فريق أفريقى يقتنص التعادل أمام فريق أوروبى فى أى مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان الأهلى قريبا من تحقيق انتصار تاريخى كأول فريق عربى أو أفريقى يفوز على فريق أوروبي على المستوى الدولي.

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كما أصبح الأهلي أول فريق أفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

ورغم أن الأهلي شارك 10 مرات في كأس العالم للأندية لكنه لم يواجه فرقا أوروبية إلا مرتين فقط وذلك في نسختي 2020 و2022

ورغم أن الأهلى لم يحقق أى فوز فى كأس العالم للأندية على فريق أوروبى لكن له سوابق فى التفوق على الفرق الأوروبية فى لقاءات ودية مثل ريال مدريد وروما الإيطالي وبنفيكا.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منها، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.