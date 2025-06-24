شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حقق الأهلي في المشاركة الـ 11 بكأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 24 يونيو 2025 03:20 م
ودع النادي الأهلي كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين في البطولة من تعادل أمام إنتر ميامي وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلي، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامي عن هذه المجموعة لدور الـ16.
ودفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة جمعتهما فجر اليوم، الثلاثاء، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.س: ما هي المكاسب المادية التي حققها الأهلي من المشاركة في البطولة؟ ج:انتعشت خزينة النادى الأهلى بمبلغ 585 مليون جنيه مصرى نظير مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 رغم خروجه من دور المجموعات، وحصد الأهلى 9.55 مليون دولار نظير المشاركة فى كأس العالم للأندية، وتمكن من الحصول على 2 مليون دولار نظير التعادل مع إنتر ميامى وبورتو البرتغالى بواقع مليون دولار فى كل مباراة ليكون إجمالى قيمة مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية 11.55 مليون دولار من فيفا، ما يعادل 585 مليون جنيه مصرى. س: كم عدد الأهداف التي سجلها الأهلي في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية؟ ج:رفع النادي الأهلي رصيده من الأهداف التي سجلها خلال مشاركته في كأس العالم للأندية إلى 35 هدفاً في المرتبة الثانية خلف ريال مدريد صاحب الـ 44 هدفاً بقائمة أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف في تاريخ المسابقة. س: كيف تغلب الأهلي على الأندية العربية والأفريقية؟ ج:يُعد الأهلي هو النادي العربي والأفريقي الأكثر ظهورًا في كأس العالم للأندية، بـ11 مشاركة من بينهم نسخة 2025، والتي تقام حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية. س: ما هو عدد المباريات التي خاضها الأهلي في كأس العالم للأندية؟ ج:خاض النادي الأهلي 28 مباراة في بطولة كأس العالم للأندية وهو ثاني أكثر نادٍ في العالم يصل إلى هذا الرقم. س: ماذا قدم الأهلي في النسخة الحالية من البطولة قبل الخروج من المجموعات؟ ج:خاض النادي الأهلي 3 مباريات في النسخة الحالية بدور المجموعات، تعادل في اثنتين وخسر واحدة، وسجل الفريق الأحمر 4 أهداف، بينما اهتزت شباكه بـ 6 أهداف أخرى، وحصد نقطتين واستقر في المركز الرابع بمجموعته خلف بورتو البرتغالي صاحب نفس الرصيد، بينما تأهل بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي إلى دور الـ 16.
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