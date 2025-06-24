الامارات | 3 احتمالات تنتظر الهلال السعودي لبلوغ ثُمن نهائي كأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازال الهلال السعودي، يمتلك فرص قوية في بلوغ المرحلة الثانية من مونديال الأندية على الرغم من تعادله سلبًا مع ريد بول سالزبورغ النمساوي رافعا رصيده إلى نقطتين.

ويحتاج الهلال إلى الفوز على باتشوكا المكسيكي، في المباراة التي ستجمعهما الجمعة، مع فوز ريال مدريد الإسباني على سالزبورغ أو العكس للتأهل من المجموعة الثامنة إلى ثُمن نهائي كأس العالم للأندية.

وفي حال تعادل ريال مدريد وسالزبورغ وتساوت الفرق الثلاثة نقطيًا، يحتكم الاتحاد الدولي «فيفا»، طبقًا لقواعد البطولة، إلى فارق الأهداف في المباريات بين هذه الفرق، يليه الأخذ بأكبر عدد من الأهداف المسجّلة خلال هذه المباريات.

وفي حال استمرار التساوي بعد هذين المعيارين، تحتكِم اللائحة إلى فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة، يليه أكبر عدد من الأهداف في هذه المباريات. ثم يلجأ «فيفا» إلى نقاط اللعِب النظيف، في حال استمرار التساوي.

ويخسر الفريق نقطة واحدة مع كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط مع كل بطاقة حمراء غير مباشرة، مقابل أربعٍ بالبطاقة الحمراء المباشرة، وخمسٍ إذا حصل لاعبٌ على بطاقة صفراء ثم طُرِد بعدها بحمراء مباشرة وليس بصفراء ثانية.

وتشمل نقاط اللعب النظيف الطاقم الفني لكل فريق وليس اللاعبين وحدهم، فإذا طُرِد مدرب أو إداري يُعامَل معاملة اللاعب.

وإذا فشلت حسابات اللعِب النظيف في حسم ترتيب الفرق، يُجري «فيفا» قرعةً تحدد المتأهلين إلى دور الـ 16 والمراكز.

وتسود الهلال حالة من الارتياح لأداء الفريق في كأس العالم للأندية، على الرغم من أن الفريق لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في مجموعته، إذ عبر الإيطالي، سيموني إنزاغي، عن ارتياحه للمردود القوي الذي يقدمه فريقه في البطولة.

وقال: "سعيد للأداء، ولكني لست سعيد للنتائج، سنواصل العمل والجهود، فالأمور مازالت بأيدينا.

صفقة مرتقبة من ميلان

وعلى الرغم من أن الأنظار تتجه على الهلال في الولايات المتحدة ومشاركته المونديالية، الا أن أنظار الإدارة تتجه إلى مُحيط أخر، وتحديدا في إيطاليا، للتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هرنانديز، لاعب نادي ميلان، في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه بعناصر نوعية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدت إدارة ميلان أبدت استعدادها لبيع اللاعب مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو حوافز إضافية، في انتظار القرار النهائي من اللاعب.

غياب منتظر

وفي شأن أخر تأكد خروج المدافع حسان تمبكتي، من حسابات الهلال في مباراة باتشوكا المكسيكي، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء ريد بول سالزبورغ، وخضوع اللاعب للكشف الطبي، والذي أكد وجود صعوبات في قدرة اللاعب على الظهور في المباراة المقبلة.

وقال مدرب الهلال، الإيطالي، سيموني إنزاغي، بأن فريقه يملك خيارات عدة لتعويض تمبكتي، كل شيء على ما يرام.