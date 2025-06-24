الامارات | الفلسطيني أبوعلي يدخل تاريخ مونديال الأندية عبر بوابة بورتو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم لاعب الأهلي المصري، الفلسطيني وسام أبوعلي، إلى قائمة العظماء الذين سجلوا ثلاثة أهداف في كأس العالم للأندية، وذلك بعد أن تمكن اللاعب من تسجيل «هاتريك» خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي، التي جرت فجر اليوم الثلاثاء في البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، وانتهت بالتعادل 4-4 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجوعات.

وأصبح وسام أبوعلي سادس لاعب على مستوى العالم، وثاني اللاعبين العرب الذين سجلوا «هاتريك» في تاريخ كأس العالم للأندية.

وكان الأوروغواياني، لويس سواريز، أول من سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية في 2015، ضد غوانغتشو الصيني، وتمكن بعدها البرتغالي كرستيانو رونالدو من تسجيل «هاتريك» في نهائي نسخة 2016، ضد كاشيما الياباني، وفي نفس شباك هذا الفريق، تمكن الويلزي غاريث بيل من تسجيل ثلاثية في مونديال الأندية بنسختها عام 2018.

وسجل اللاعب الليبي حميد الهوني أسمه في سجل كبار الهدافين حينما سجل ثلاثية لصالح فريقه الترجي في شباك السد القطري، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عام 2019.

وكان خامس «هاتريك»، من نصيب لاعب وسط بايرن ميونخ، جمال موسيالا، خلال مباراة فريقه ضد أوكلاند سيتي التي جرت في النسخة الحالية من البطولة.

ورغم خروج الأهلي المصري من مونديال الأندية الإ أن الأضواء اتجهت نحو وسام أبوعلي، الذي لم يتمكن من استكمال المباراة، بسبب إصابة عضلية تعرض لها اضطر على أثرها للخروج في الشوط الثاني، فيما بدأت الشائعات تتسرب حول تلقى اللاعب عروضا أوروبية ومن أندية أميركية للعب ضمن صفوفها.