شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي ينضم لقائمة أساطير الهاتريك في تاريخ كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم وسام أبو على لاعب فريق الأهلي لقائمة أساطير الهاتريك بعدما وقع على ثلاثية في مرمى بورتو البرتغالي، في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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وسطر النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي المصري، اسمه بأحرف من نور في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن أحرز "هاتريك" تاريخيًا خلال نسخة البطولة عام 2025.

وبهذا الإنجاز، انضم أبو علي إلى قائمة مرموقة من أبرز نجوم كرة القدم الذين تمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بالمونديال الأغلى على مستوى الأندية.

يُعد هذا الإنجاز لوسام أبو علي علامة فارقة في مسيرته الكروية، كما أنه يمثل دفعة قوية للنادي الأهلي في مشواره بالبطولة، ويؤكد على الإمكانيات الهجومية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، وقد لاقى هذا الأداء المبهر إشادة واسعة من الجماهير والنقاد على حد سواء.

تضم هذه القائمة نخبة من اللاعبين العالميين الذين أبدعوا في البطولة، وهم:

لويس سواريز (برشلونة) عام 2015

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) عام 2016

جاريث بيل (ريال مدريد) عام 2018

حمدو الهوني (الترجي) عام 2019

جمال موسيالا (بايرن ميونخ) عام 2025

وسام أبو علي (الأهلي) عام 2025