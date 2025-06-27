دورة باد هومبورغ: شفيونتيك إلى أول نهائي في دورة عشبية

الرياص - اسماء السيد - Bad Homburg (ألمانيا) : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة لقب خمس بطولات كبرى، أول نهائي لها في دورة عشبية، بفوزها الجمعة على الإيطالية جازمين باوليني 6 1 و6 3 في نصف نهائي دورة باد هامبورغ الألمانية لكرة المضرب (500 نقطة) التي تشكل تحضيرا لبطولة ويمبلدون.

واحتاجت المصنفة أولى عالميا سابقا لنحو ساعة لتخطي باوليني وصيفة بطولة ويمبلدون العام الماضي والمصنفة ثانية في باد هومبورغ.

وهذا أول نهائي للبولندية منذ نحو سنة، عندما رفعت لقب بطولة رولان غاروس الكبرى للمرة الخامسة في مشوارها.

وتبحث ابنة الرابعة والعشرين عن لقبها الثالث والعشرين في مسيرتها، السبت، عندما تلاقي الفائزة بين الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة والتشيكية ليندا نوسكوفا في الدورة المقامة في الضواحي الشمالية لمدينة فرانكفورت.

قالت شفيونتيك المصنفة رابعة في الدورة "لم أكن أتوقع الفوز في هذه المباراة، لذا أنا سعيدة للقيام بعملي".

تابعت "عرفت كيف ألعب وأنا سعيدة للحفاظ على الزخم حتى نهاية المباراة. لا يمكنك أن تدع جازمين تعود إلى المباراة، لأنها مقاتلة".

وتخوض شفيونتيك دورتها الأولى بعد خسارتها أمام غريمتها البيلاروسية أرينا سابالينكا بثلاث مجموعات في نصف نهائي رولان غاروس.

لم تبلغ سابقا نهائي أي دورة على العشب وكانت أفضل نتيجة حققتها في ويمبلدون وصولها إلى ربع نهائي 2023.