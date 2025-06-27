فورمولا واحد: وولف يقّر بإمكانية انضمام فيرستابن الى مرسيدس العام المقبل

الرياص - اسماء السيد - Spielberg bei Knittelfeld (النمسا) : ألمح توتو وولف، مدير فريق مرسيدس المشارك في بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد الجمعة إلى اهتمامه بالتعاقد مع الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول ليشارك الى جانب البريطاني لموسم 2026.

وخلال سلسلة من المقابلات، أوضح وولف انه دخل في مفاوضات مع بطل العالم 4 مرات ما أثّر على محادثات تجديد العقد مع راسل الذي قدّم مستوى رائعا خلال العام الحالي.

وقال راسل لشبكة سكاي سبورتس إف 1 إنه "من الطبيعي تماما أن تكون المحادثات مع أمثال فيرستابن مستمرة"، مضيفًا أن الفريق الذي يهدف إلى الفوز بالبطولة يجب أن يسعى إلى أفضل السائقين والمهندسين وفرق الصيانة لتحقيق النجاح.

وتابع "لكن من جانبي، إذا كنت أؤدي كما أفعل، فما الذي يجب أن أقلق بشأنه؟ هناك مقعدان في كل فريق فورمولا 1."

ويسعى وولف الى ضم فيرستابن منذ فترة، لكنه أعرب أيضًا عن رضاه عن الشراكة الحالية بين راسل والسائق الصاعد كيمي أنتونيلي.

ويعتقد العديد من المراقبين بقدرة وولف على إدارة المنافسة الشديدة بين راسل وفيرستابن، اللذين اصطدما عدة مرات في العام الماضي، سواءً على حلبة السباق أو خارجها.

ولكن وولف أقرّ بأنه من المرجح أن يبقى راسل في مرسيدس العام المقبل على الرغم ان عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي عقده هذا الموسم، أكثر من امكانية ضم فيرستابن، المتعاقد مع ريد بول حتى عام 2028.

وقال وولف "لقد كان (راسل) جزءا من برنامجنا لمدة 10 سنوات. كان أداؤه دائما وفقا للتوقعات، وهو مستمر في ذلك. هذه مناقشات عقود عمل عادية كما كنت أفعل منذ 30 عامًا".

وأضاف في مقابلة أخرى "في الوقت الحالي، من الواضح أنك بحاجة إلى استكشاف ما يحدث في المستقبل، لكن هذا لا يغير شيئًا مما قلته سابقًا عن جورج، وعن كيمي، وعن التشكيلة التي أنا سعيد للغاية بها".