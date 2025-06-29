الامارات | البطائح يستعد للموسم الجديد 4 يوليو المقبل.. ويجدد الثقة في مجيدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي البطائح لكرة القدم عن انطلاقة برنامجه التحضيري للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، إذ يبدأ الفريق تجمعه الداخلي في الرابع من يوليو، ضمن خطة متكاملة وضعتها إدارة النادي لإعداد الفريق بشكل مبكر ومُنظّم يضمن الجاهزية الكاملة لانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين.

ويشتمل البرنامج التحضيري في مراحله الأولى على إجراء الفحوص الطبية للاعبين، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، يتبعها عدد من الحصص التدريبية داخل الدولة، قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي الذي اختيرت صربيا لتكون مقراً له.

وينطلق المعسكر الخارجي خلال الفترة من 12 إلى 31 يوليو المقبل، ويخوض خلاله الفريق أربع مباريات ودية للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، إضافة إلى اختبار العناصر الجديدة المنضمة للفريق هذا الصيف.

وتأتي التحضيرات للموسم الجديد بعد إعلان تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة محمد الكتبي، الذي بدأ على الفور العمل على تنظيم الهيكل الإداري، وتوزيع اللجان وفرق العمل، بما يضمن انطلاقة قوية للنادي في الموسم المرتقب. ومن أبرز قرارات المجلس تجديد الثقة في المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، الذي قاد الفريق في الموسم الماضي نحو البقاء في دوري المحترفين، بعد أداء مميز ونتائج لافتة أثارت الإعجاب داخل الوسط الرياضي المحلي. ويأمل النادي أن يواصل مجيدي بناء مشروعه الفني، وتطوير مستوى الفريق بشكل تدريجي، بما يعزز حضوره في المناطق المتقدمة بجدول الدوري، وعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي، الذي تعرّض فيه «الراقي» لشبح الهبوط حتى الجولات الأخيرة.

وفي الإطار ذاته، تواصل اللجنة الفنية التي يترأسها جاسم الدوخي عملها بهدوء واحترافية، حيث تقوم بمتابعة ملف التعاقدات الصيفية، وتحديد احتياجات الفريق بالتنسيق مع المدرب الإيراني، سواء من حيث استقطاب لاعبين محليين أو أجانب، لضمان خلق توليفة متجانسة قادرة على تنفيذ أفكار الجهاز الفني، وتحقيق تطلعات إدارة وجماهير النادي.

ويأمل نادي البطائح أن يكون الموسم الجديد انطلاقة جديدة للفريق نحو الاستقرار الفني والإداري، خصوصاً مع وجود رؤية واضحة من مجلس الإدارة، واستمرار المدرب الذي يعرف إمكانات اللاعبين جيداً، إلى جانب رغبة كبيرة من اللاعبين في إثبات الذات والتقدم في جدول الترتيب.