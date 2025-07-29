شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر: ملتزم بعقدى مع الأهلى ولم أطلب فسخه والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، على الرد على ما يتردد حول رغبته في فسخ عقده مع القلعة الحمراء، وما يتم تداوله عن مصيره في الفترة الأخيرة.

وكتب عبد القادر توضيحا عبر حسابه على إنستجرام جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. في أكثر من موضوع بيتم تناوله في الإعلام والسوشيال ميديا لأكثر من شهر ونص ومطلعتش اتكلمت ولا اتناقشت فيه لأن كلها إشاعات ليس لها أساس من الصحة ومش هطلع أوضحها لأن دا مش شغلي".

وأضاف: "لكن لما الإشاعات تبقي بالشكل المبالغ فيه ده وكل واحد قاعد في برنامج بفنجان قهوة وأدمن في صفحة عليها شوية مطبلطيه ومعروفين يرزع خبر ويلاقي عندو 90 ألف رياكت وهو بيشرب فنجانه العيب مبيبقاش عليه، العيب على الناس اللي بتصدق كلامه وبتديله قيمة على إشاعات وكدب دا أولا، ثانيا في موضوع بيتم تداوله إني طلبت فسخ التعاقد مع النادي الأهلي هذا ليس له أساس من الصحة أنا لاعب ملتزم بعقدي ، ولم يصدر مني أي شي خلال شهرونص يتم تداول الإشاعات فيها بل ملتزم التزام تام بتعاقدي مع النادي الأهلي لحين حدوث أي جديد وشكرا".



بوست أحمد عبد القادر

ورفض مسئولو النادي الأهلي فكرة رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق مجانا عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل صعوبة حصوله على فرصة مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وخروجه من خطط الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو.

ويرفض مسئولو النادي الأهلي الموافقة على رحيل عبد القادر بالمجان، خشية من انتقال اللاعب إلى نادي الزمالك، الذي يتفاوض بقوة مع اللاعب ويترقب فسخ عقده مع ناديه للرحيل عن القلعة الحمراء.

في شأن مغاير، دخل نادي فاركو فى مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

ويرغب فاركو في ضم محمد عبد الله باعتباره من اللاعبين المميزين، مستغلا صعوبة حصوله على فرصة مع فريقه فى الموسم الجديد مع وجود تكدس فى مركزه، في ظل وجود كل من زيزو وتريزيجيه وطاهر وبن شرقي وحسين الشحات.