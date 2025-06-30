الامارات | رازوفيتش: أرشّح الريال وسان جيرمان وتشيلسي وإنتر لنصف نهائي المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب فريق كلباء، فوك رازوفيتش، نادي ريال مدريد بأنه الأقرب للفوز بلقب كأس العالم للأندية، التي تستضيفها حالياً الولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة 32 فريقاً، وبجوائز مالية تبلغ مليار دولار، وأشار إلى أنه يتوقع أن يرافق «الملكي»، باريس سان جيرمان، وتشيلسي، وإنتر ميلان، إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وبخصوص مشاركة العين في البطولة، وتلقيه خسارتين ثقيلتين أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس، مقابل فوز وحيد على الوداد المغربي، ما أدى إلى خروجه من الدور الأول، قال مدرب كلباء إن «الزعيم» كان بحاجة إلى استعدادات أفضل قبل المشاركة، في إشارة إلى أن خطوط الفريق افتقدت للانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

وعما إذا كانت القيمة المالية الكبيرة لكأس العالم للأندية ستجعلها تتفوق على بطولة كأس العالم للمنتخبات التي ستقام الصيف المقبل، قلّل الصربي فوك من تأثير ذلك، مبيناً لـ«الإمارات اليوم» أنه على «الرغـم من القيمة المالية العالية لجوائز كأس العالم للأندية، فإن بطولة كأس العـــــالم للمنتخبــــات ستبقى الأهـــم والأكثر شهــرة بين جميع البطولات التي ينظمها الاتحـاد الدولي، لكـن تقديم جــوائز عالية في كأس العالم للأندية، كان من الأسباب المهمة لنجاح البطولة بشكل مبكر».

وأضاف: «أصبح المال عاملاً بالغ الأهمية في كرة القدم، خصوصاً أن بناء فريق قوي وجيد يحتاج إلى ميزانية ضخمة».