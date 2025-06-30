من هو الفلسطيني يوسف ساليتش الذي يرغب الأهلي في ضمه؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد اسم المهاجم الفلسطيني الذي وُلد في الدنمارك يوسف ساليتش، المحترف بصفوف نادي كارديف الويلزي، ليتردد مرة أخرى داخل جدران الأهلي للتعاقد معه حال رحيل المهاجم الفلسطيني الحالي للفريق وسام أبو علي.

وسام أبو علي ظهر بصورة مميزة مع الأهلي بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية ونجح في تسجيل 3 أهداف أمام بورتو البرتغالي في ختام منافسات دور المجموعات، ليغادر الفريق بعدها ويكثر الحديث عن العروض الاحترافية التي تصله للرحيل عن الأهلي.

والمفارقة يوسف صاحب الـ23 عاما حاليًا خاض ثاني تجاربه الاحترافية خارج الدوري الدنمارك حين تعاقد معه نادي سيريس السويدي ليكون بديلًا لمواطنه وسام أبو علي الذي رحلّ لصفوف الأهلي المصري بالانتقالات الشتوية بموسم 2023/24.

بداية يوسف كانت بناشئين نادي هيليروب في الدنمارك قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 20/21 ليخوض بعدها أكثر من تجربة في الدوري المحلي بقميص ناديي بروندبي وكويه حتى خاض في موسم 2023/24 أولى تجاربه الاحترافية مع نادي اس كيه بيفرين البلجيكي على سبيل الإعارة من نادي بروندبي.

وحين عاد للفريق كان الدور قد حان لخطوة احترافية ثانية ولكن بالدوري السويدي ليكون بديلاً لوسام أبو علي بنادي سيريس.

شارك اللاعب الفلسطيني خلال الموسم الماضي 2024/25 بـ23 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفًا خلال 1532 دقيقة لعب.

يمتلك اللاعب بحسب منصة ترانسفير ماركت معدل تهديفي جيد بداية من موسم 19/20 إذ شارك حتى الآن بـ160 مباراة سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 15 لزملائه خلال 10466 فيما حصل على 24 بطاقة صفراء.