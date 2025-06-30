الامارات | تغييرات إدارية في المنتخب الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مطر الصهباني وإسماعيل راشد ضمن الجهاز الإداري للمنتخب الأول.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن "اختيار الصهابي وراشد، جاء لما يتمتعان به من خبرة إدارية طويلة مع الأندية والمنتخبات الإماراتية".

وتوجه اتحاد كرة القدم بالشكر والتقدير إلى مدير المنتخب الأول السابق ياسر سالم، والإداري محمد إبراهيم على الفترة التي قضياها مع المنتخب، متمنين لهما التوفيق في مسيرتهما المقبلة.

وجاء التغيير الإداري للمنتخب الإماراتي، بعدما تم تغيير الجهاز الفني لـ"الأبيض" بإقالة المدرب البرتغالي باولو بينتو، وتعيين الروماني أولاريو كوزمين.

يذكر أن كل من مطر الصهباني وإسماعيل راشد سبق لهما العمل في فترات سابقة ضمن الجهاز الإداري للمنتخبات الوطنية، إذ عمل الصهباني مشرفا للمنتخب الأولمبي فيما كان عمل إسماعيل راشد مديراً للمنتخب الأول

ويستعد المنتخب الإماراتي لخوض ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.