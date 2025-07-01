مونديال الأندية: فلوميننسي يقصي إنتر 2-0 ويبلغ ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - الولايات المتحدة : أقصى فلوميننسي البرازيلي نظيره إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا من ثمن نهائي مسابقة مونديال الأندية لكرة القدم بفوزه عليه 2 0 الإثنين على ملعب بانك أوف أميريكا ستاديوم في شارلوت.

وسجل الأرجنتيني جيرمان كانو في مباراته الرقم 200 في جميع المسابقات بقميص فريقه (3) والبديل هيركوليس بيريرا (90+3) هدفي فلوميننسي.

ويواجه فلوميننسي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس عام 2023، في ربع النهائي الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانكليزي والهلال السعودي اللذين يتواجهان في أورلاندو في وقت لاحق.

لم يخسر الفريق البرازيلي في مبارياته الـ 10 الأخيرة ضمن مختلف المسابقات، وهي أطول سلسلة له من دون هزيمة منذ كانون الثاني/يناير 2023.

وخرج فلوميننسي منتصرا من مواجهته الاولى على الإطلاق أمام ناد إيطالي في مسابقة رسمية، في حين سبق أن واجه إنتر نظيره سانتوس وخسر أمامه 0 1 في الكأس السوبر الإنتركونتيننتال عام 1969.

وعانى إنتر الذي مُني بهزيمة ساحقة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 5 في نهائي دوري أبطال أوروبا في أيار/مايو، من خيبة أمل أخرى. خرج "نيراتزوري" من ثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد موسم احتل فيه المركز الثاني في الدوري وأوروبا، وفشل في الفوز بأي لقب.

واحتل إنتر صدارة المجموعة الخامسة من فوزين على أوراوا ريد دايموندز الياباني 2 1 وريفربلايت الارجنتيني 2 0 وتعادل أمام مونتيري المكسيكي 1 1.

من ناحيته، حلّ فلوميننسي ثانيا في المجموعة السادسة بعدما تعادل سلبا مع بوروسيا دورتموند الالماني وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وفاز على أولسان الكوري الجنوبي 4 2.

واعتمد الروماني كريستيان كيفو مدرب إنتر اسلوب 3 5 2 مع المهاجمين القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس والفرنسي ماركوس تورام في المقدمة. وحلّ الهولندي ستيفان دي فري بدلا من فرانتشيسكو أتشيربي في قلب الدفاع.

في المقابل، زج المدرب ريناتو غاوتشو بمدافع باريس سان جرمان الفرنسي السابق القائد تياغو سيلفا اساسيا في سن الـ 40 عاما، والحارس المخضرم فابيو عميد المشاركين في المسابقة البالغ 44 عاما.

وبكّر فلوميننسي في افتتاح التسجيل بعد ثلاث دقائق بعدما قطع لاعبوه الكرة في منتصف الملعب لتصل إلى الكولومبي جون أرياس على الجهة اليمنى مررها عرضية اصطدمت بقدم أليساندرو باستوني وغيرت اتجاهها وسقطت أمام الأرجنتيني كانو ليتابعها رأسية مرت بين قدمي الحارس السويسري يان سومر.

وكاد إنتر أن يدرك التعادل بعد تمريرة خلفية من الأرميني هنريك مخيتاريان على يسار منطقة الجزاء إلى فيديريكو ديماركو الذي سدد كرة قوية صدها الحارس فابيو (11).

واهدر فلوميننسي فرصة تعزيز تقدمه بعد لعبة مشتركة وصلت الكرة إلى أرياس سددها من خارج منطقة الجزاء صدها سومر وتابعها سامويل كزافييه بريتو من الجهة اليسرى أرضية زاحفة بجانب القائم المعاكس (30).

وفي سيناريو مشابه للهدف الاول، سجل المدافع إيغناسيو الثاني برأسه بعد تمريرة من رينيه، إلّا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل على الهداف (41).

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المدرب كيفو 3 تغييرات دفعة واحدة لتنشيط خط الوسط فأخرج الألباني كريستيان أسلاني ومخيتاريان والهولندي دنزل دمفريس وأدخل الكرواتي بيتر شوشيتش والارجنتيني فالنتين كاربوني والبرازيلي لويس هنريكي بدلا منهم (53).

وتدخل سومر لانقاذ تسديدة أرياس من خارج المنطقة (63)، في حين خرج بعد 3 دقائق تورام ودخل سيباستيان إسبوزيتو بدلا منه.

وسدد ديماركو ركلة حرة من اليسار، وصلت إلى إسبوزيتو الذي مررها عرضية من القائم البعيد وتابعها مارتينيس برأسه إلى دي فري سددها برعونة من مسافة قريبة خارج الخشبات الثلاث (69).

وهدد ديماركو مجددا مرمى فلوميننسي من ركلة حرة مباشرة مرت بجانب القائم (75).

وأنقذ فابيو فريقه من هدف التعادل بعدما تصدى لتسديدة من مسافة قريبة "على الطاير" من القائد مارتينيس بعد تمريرة من اسبوزيتو، قبل أن يقف القائم الأيمن سدا منيعا أمام تسديدة زاحفة من المهاجم الأرجنتيني (82).

ووجه فريق ولاية ريو دي جانيرو الضربة القاضية لإنتر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تسديدة أرضية من البديل بيريرا في الزاوية المعاكسة.