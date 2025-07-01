الامارات | الفردان يتقدم رسمياً بطلب الترشح لمنصب رئيس اتحاد السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم نائب رئيس اتحاد كرة السلة عبداللطيف الفردان، رسمياً، أمس، بأوراق ترشحه لمنصب رئاسة الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة 2025-2028، في الانتخابات المقررة 24 أغسطس المقبل.

وجاء ترشح الفردان ممثلاً عن نادي الشارقة، مع فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد الذي يستمر حتى الرابعة عصر الخميس المقبل، على أن تتم دراسة طلبات الترشح من جانب لجنة الانتخابات خلال الفترة من 4 حتى 17 يوليو، وإصدار القائمة المعتمدة لمرشحي الرئاسة يوم 18، تعقبها فترة فتح باب الاعتراضات، بين 19 و22 من الشهر ذاته.

وبدأ الفردان مشواره مع السلة لاعباً في نادي الشارقة، ثم تقلّد العديد من المناصب الإدارية في النادي واتحاد اللعبة.