الامارات | حويج أول صفقات البطائح.. والهياس مدرباً لـ «الرديف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي البطائح لكرة القدم، في بيان صحافي أمس، تعاقده رسمياً مع حارس المرمى حمود حويج (27 عاماً)، في أولى صفقات الاستعداد لدوري أدنوك للمحترفين، دون توضيح مدة العقد أو المقابل المالي.

وتأتي خطوة التعاقد مع الحارس الجديد، بعد انتهاء إعارة درويش محمد القادم من نادي الشارقة لموسم واحد.

ويمتلك حويج خبرة واسعة في الملاعب الإماراتية، إذ سبق له تمثيل أندية خورفكان، والعربي، ودبا، بينما كانت أبرز محطاته في نادي الشارقة، الذي نشأ في صفوفه، وتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول.

وبانضمام حويج، يكتمل عقد حراس مرمى البطائح الذي يضم إلى جانبه كل من إبراهيم عيسى، وأحمد سليمان، وعبدالرحمن العامري.

ومن المقرر أن يبدأ البطائح تحضيراته للموسم الجديد السبت المقبل، إذ تتضمن المرحلة الأولى إجراء الفحوص الطبية للاعبين لمدة ثلاثة أيام، يتبعها عدد من الحصص التدريبية داخل الدولة قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في صربيا، خلال الفترة من 12 إلى 31 يوليو الجاري.

من جهة أخرى، تعاقدت شركة نادي البطائح لكرة القدم مع المدرب الوطني محمد عبدالرحمن الهياس لتدريب فريق 23 سنة.