الدوري الفرنسي: جيرو يوقع عقدا لمدة عام واحد مع ليل

الرياص - اسماء السيد - باريس : أعلن نادي ليل الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الدولي السابق المخضرم أوليفييه جيرو لمدة عام واحد.

ويعود جيرو، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي برصيد 57 هدفا في 137 مباراة دولية، في سن 38 عاما إلى الدوري الفرنسي بعد ثلاثة عشر عاما من رحيله عن مونبلييه.

أمضى فترات قصيرة في أرسنال وتشلسي الإنكليزيين وميلان الإيطالي قبل أن يلعب لمدة عام مع لوس أنجليس إف سي وغادره نهاية الشهر الماضي.

وساهم جيرو في وصول لوس أنجليس أف سي إلى نهائي كأس الدوريات لعام 2024، حيث سجّل هدفه الأول مع الفريق، كما أحرز هدفا في نهائي كأس الولايات المتحدة 2024، وساعد النادي على تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

وقال ليل الذي سيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، في بيان "في نادي ليل، سيكتب هذا المهاجم الفرنسي الأسطوري بقية مسيرته الكروية. لا شك أن خبرته القيّمة ستثري الفريق مع بداية هذا الموسم الأوروبي الجديد".

ويعد جيرو ثالث أكثر لاعب فرنسي مشاركة مع منتخب بلاده خلف حارس المرمى أوغو لوريس (145 مباراة) وليليان تورام (142 مباراة)، كما أصبح ثاني بطل للعالم 2018 يعود إلى الدوري الفرنسي هذا الصيف بعد بول بوغبا الذي انضم مؤخرا إلى موناكو.