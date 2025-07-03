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الامارات | إيغور كورنادو في الشارقة.. الصورة تتكلم

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | إيغور كورنادو في الشارقة.. الصورة تتكلم 1/2
  • الامارات | إيغور كورنادو في الشارقة.. الصورة تتكلم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنشر «الإمارات اليوم» صورة حصرية يظهر فيها اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو مع عضو شركة الشارقة لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية علي ثاني، وسط أنباء عن اقتراب الشارقة بنسبة كبيرة من التعاقد مع نجمه السابق الملقب بـ«الساحر»، قادماً من نادي كورينثيانز البرازيلي في أولى صفقات النادي للموسم الجديد 2025 - 2026.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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