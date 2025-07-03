الامارات | إيغور كورنادو في الشارقة.. الصورة تتكلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنشر «الإمارات اليوم» صورة حصرية يظهر فيها اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو مع عضو شركة الشارقة لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية علي ثاني، وسط أنباء عن اقتراب الشارقة بنسبة كبيرة من التعاقد مع نجمه السابق الملقب بـ«الساحر»، قادماً من نادي كورينثيانز البرازيلي في أولى صفقات النادي للموسم الجديد 2025 - 2026.

محمد يوسف

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