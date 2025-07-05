الامارات | الإمارات تستضيف «الملتقى الدولي لحكام الخماسي الحديث»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن «اللجنة الأولمبية الوطنية» بمقرها أعمال «الملتقى الدولي لحكام الخماسي الحديث»، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر المقبل. وذكر «اتحاد الإمارات للخماسي الحديث» في بيان أمس، أن الخبيرة المجرية أغنيس أفاركا ديكني ستحاضر في الملتقى، لتمكين المشاركين من مواكبة المستجدات الخاصة باللوائح والقوانين الدولية في الخماسي الحديث. وأوضحت رئيسة اتحاد الخماسي الحديث نائب رئيس الاتحاد الآسيوي الدكتورة هدى المطروشي، أهمية الملتقيات المتقدمة في تأهيل الأطقم التحكيمية على مستوى العالم، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت عقد ملتقيات مماثلة في كل من المجر وإسبانيا وإندونيسيا وليتوانيا وكوبا.

ووصفت الملتقى الدولي بأنه محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد، لتأسيس قاعدة مميزة من العناصر التحكيمية، وتمكينهم من القدرات التي تسهم في الارتقاء باللعبة.