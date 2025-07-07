الامارات | هل يرتدي ميسي شعار الأهلي السعودي؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات جادة مع النجم العالمي ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأميركي، في محاولة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقاً لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة النادي السعودي تستهدف التوقيع مع ميسي كلاعب حر، بعد انتهاء عقده الحالي مع الفريق الأميركي في ديسمبر 2025، مشيرةً إلى أن المفاوضات بدأت بالفعل وأن مسؤولي النادي يواصلون جهودهم لإقناع النجم الأرجنتيني بالقدوم إلى دوري روشن السعودي.

وأضاف التقرير أن الاهتمام السعودي بضم ميسي ليس جديداً، فقد سبق وأن حاولت أندية سعودية التعاقد معه في صيف عام 2023 عقب رحيله عن باريس سان جيرمان، لكنه فضل حينها الانتقال إلى الدوري الأميركي.

ولم تكشف الصحيفة الفرنسية عن قيمة العرض المالي المقدم، لكنها أكدت أن السعودية، التي تتحضر لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، عازمة على استقطاب أكبر نجوم كرة القدم العالميين، وعلى رأسهم صاحب الكرة الذهبية 8 مرات، وذلك ضمن خطة تعزيز الحضور الكروي للمملكة عالمياً.

وكان أهلي جدة قد تُوّج هذا العام بلقب دوري أبطال آسيا، ويسعى لتعزيز صفوفه بأسماء رنانة قادرة على تحقيق إنجازات قارية وعالمية، لا سيما في ظل المنافسة القوية في الدوري السعودي الذي بات يضم نجوماً من طراز كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، وساديو ماني.

في المقابل، يرغب نادي إنتر ميامي في الاحتفاظ بخدمات ميسي بعد موسمين مثمرين قدم خلالهما أداءً لافتاً وساهم في رفع شعبية الفريق الأميركي.

حتى الآن، لا توجد مؤشرات واضحة حول قرار ميسي النهائي، لكن المؤكد أن السباق نحو توقيعه قد بدأ بالفعل، ويبدو أن أهلي جدة عازم على دخول التاريخ إن نجح في استقدام أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم.